شكرا لقرائتكم خبر عن الفقيه الدستورى صلاح فوزى يقترح تعديل قانون الكيانات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى والقانونى، تعديل قانون الكيانات الإرهابية، للنص على حظر ممارسة الحقوق السياسية للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب طول فترة الإدراج.

وقال "فوزى"، إنه يقترح أن يضاف للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فى البند ثانيا، النص التالى: "حظر ممارسة الحقوق السياسية للإرهابيين طيلة إدراجهم على قوائم الإرهاب".

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وأشار "فوزى"، إلى أنه وفقا لقانون 8 لسنة 2015، يترتب علي الإدراج على قوائم الإرهاب، وضع المدرجين على قوائم المنع من السفر، أو الترقب، وسحب جواز السفر أو إلغائه، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف والمناصب العامة، وهذا الأثر يرتب ضرورة إنهاء خدمات أعضاء الجماعة الإرهابية فورا وبقوة القانون من وظائف الجهاز الإدارى للدولة.

وقال الدكتور صلاح فوزى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تاريخها إجرامى وتستحق إدراجها ككيان إرهابى، لأنها ارتكبت جرائم عنف وإرهاب وتخريب واغتيالات.

جدير بالذكر أنه تمر اليوم الثلاثاء، 65 عاما على قرار حل جماعة الإخوان فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فى مثل هذا اليوم، بتاريخ 29 أكتوبر عام 1954.