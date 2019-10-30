السجن 6 أشهر لمُدرس كسر ساق شقيقه بسبب مجرى مائي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جُنح أولاد صقر، بالشرقية، برئاسة المستشار محمد مختار جبر، اليوم الأربعاء، مُدرسًا بالحبس ستة أشهر؛ لاتهامه في القضية رقم 6693 جُنح أولاد صقر لسنة 2019، بكسر ساق شقيقه بسبب خلافات بينهما على مجرى مائي.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، بورود بلاغ من فلاح يتهم شقيقه "م.م" مُدرس، مُقيم بجزيرة "الشافعي" التابعة لدائرة المركز، بالتعدي عليه بالضرب والتسبب في كسر ساقه اليسرى، بسبب الخلافات.

جرى ضبط المدرس المتهم، وبالعرض على النيابة، أمرت بإحالته إلى محكمة الجُنح.