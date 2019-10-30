مصرع عامل سقط من أعلى سلم مصنع في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج-عمار عبدالواحد:
لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالرأس، إثر سقوطه من أعلى سلم مصنع بمدينة سوهاج الجديدة.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من قسم شرطة سوهاج الجديدة بالواقعة.
وتبين من التحريات وفاة "عاطف. ث" 22 عامًا عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج إثر سقوطه من أعلى سلم مصنع أثناء العمل.
حرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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