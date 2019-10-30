إنشاء قرية جديدة بالظهير الصحراوي للوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن جهاز تعمير محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، طرح مشروع إنشاء قرية ظهير صحراوي جديدة بالمحافظة، بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه.

وأكد رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، أن جهاز البحوث والدراسات الهندسية والفنية بالجهاز، انتهي من الأبحاث والدراسات والاستشارات الهندسية للقرية وجميع التصميمات المتعلقة بها، وأوشك علي إنهاء كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لطرحها أمام شركات المقاولات المتخصصة، وبدء تنفيذ المشروع بعد 4 أشهر من الآن.

أضاف أيمن، أن القرية تقع بين قرية أسمنت بمركز الداخلة، ومركز بلاط، بالقرب من قرية الخير والنماء بواحة بلاط، ويشمل المشروع إنشاء 100 منزل ريفي، مساحة المنزل الواحد 65 مترًا مربعًا، كامل الخدمات والمرافق، كما يشمل تصميم القرية جميع الخدمات التي تحتاجها من وحدات صحية وبيطرية ومدرسة بنظام الفصل الواحد، على أن تتولي كل جهة تابع لها الخدمات إنشائها وتجهيزها أمام المنتفعين، بينما يتولى الجهاز إنشاء القرية، وتوصيل المرافق لها.

ولفت إلى أن المشروع ينتهي خلال 18 شهرًا من بدء التنفيذ الفعلي والذي يبدأ في شهر فبراير 2020، ويجري تسليمه بعد ذلك للمحافظة، والتي تتولى توزيع وتسليم المنازل للمنتفعين.