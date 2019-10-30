أبناء العم.. عاطل الفيوم قتل أقاربه رميا بالرصاص بسبب الإتاوة

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:
ألقت أجهزة البحث الجنائي بالفيوم، اليوم الأربعاء، القبض على قاتل أبناء عمومته بمنطقة المبيضة بالفيوم، خلال اختفاءه بشقة سكنية في منطقة الهرم، بمحافظة الجيزة.
كان اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم الفيوم ثان، بمقتل "عادل. م" 51 سنة " صاحب محل حلوى، وابن عمه "عصام" 45 سنة، عاطل، على خلفية خلاف نشب بينهما على مبالغ مالية نتيجة الاتجار في الحلوى "عسلية".
كشفت تحريات الرائد محمد سيد دعبس رئيس مباحث قسم الفيوم ثان، بإشراف اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن خلافًا نشب بين أولاد العمومة بمنطقة المبيضة بمدينة الفيوم، على خلفية وجود حسابات بينهما نتيجة امتلاكهم مصنع حلوى لإنتاج "العسلية" بمنطقة كيمان فارس.
وأشارت التحريات، أن المتهم "يوسف. ح" 48 سنة، عاطل، سبق اتهامه في جريمتي قتل، ومخدرات، وبعد خروجه من السجن كان دائم الشجار مع أبناء عمومته، للحصول على مبالغ مالية منهما بأسلوب "البلطجة" وعندما رفضا منحه المال أحضر "طبنجة" وأطلق عليهما الرصاص، فأرداهما قتيلين في الحال، ثم فر هاربًا.
بالتنسيق مع الأمن العام، جرى ضبط المتهم خلال اختباءه بشقة سكنية بمنطقة الهرم، بالجيزة، واعترف بارتكابه الواقعة.
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