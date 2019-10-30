"في الظل".. كيف صنع السوريون نظامًا تعليميًا خاصًا بمصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تحقيق- محمد نصار:

آلاف من الطلاب السوريين بمختلف الأعمار يلجأون للالتحاق بمراكز تعليم مخصصة للسوريين فقط طلابًا كانوا أو مُعلمين، ومُحرمة على المصريين، يطلقون عليها مسمى "مدرسة" لكنها مجرد مراكز تعليمية أغلبها غير قانوني ولا يحمل أوراق ترخيص من الحكومة المصرية، التي لا يسمح قانونها بمنح مثل هذه التراخيص.

كل شيء داخل هذه المراكز يجعلك تشعر كأنك تعيش في سوريا وليس على أرض مصرية، إلا المنهج التعليمي الذي يتلقاه الطلاب، رغم أن الحكومة المصرية سمحت للطلاب السوريين بالالتحاق بالمدارس المصرية والمعاملة كمصريين.

ونتيجة لصعوبات كثيرة تواجه السوريين في التأقلم داخل المدارس المصرية وتخوفات من الاختلاط مع المصريين ومشكلات في تجديد الإقامات لجأ السوريون إلى إنشاء مراكز تعليمية خاصة بهم للحفاظ على هويتهم، يذهب إليها الطلاب في الوقت الذي لا يذهبون فيه إلى المدارس المصرية المُسجلين بها وسط تساهل من الإدارات التعليمية والمدارس المصرية.

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