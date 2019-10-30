ملك الأردن في زيارة اخوية للكويت

وصل الى الكويت الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والوفد المرافق له في زيارة اخوية. كان على رأس مستقبليه على ارض مطار الكويت امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدد من كبار المسئولين في الكويت. الكويت امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدد من كبار المسئولين في الكويت. يرافق ملك الأردن وفد يضم في عضويته كلا من وزير الخارجية وشئون المغتربين ايمن الصفدي وعدد من كبار المسئولين في الأردن

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