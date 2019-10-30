الجيش اللبناني يؤكد حق التظاهر السلمي ويطلب من المتظاهرين فتح الطرق

أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانا طالب فيه المتظاهرين، بالمبادرة إلى فتح الطرق التي يقطعونها لإعادة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدا احترامه حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان "قيادة الجيش، مديرية التوجيه" ما يلي: "إلحاقا للبيانات السابقة التي أصدرتها قيادة الجيش، وبعد مرور ثلاثة

عشر يوما على بدء حركة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية والمطلبية، وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطورات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقَّى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها ووصل جميع المناطق بعضها ببعض تنفيذا للقانون والنظام العام. مع تأكيدها على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي المصان بموجب أحكام الدستور وبحمى القانون، وذلك في الساحات العامة فقط.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري، قد أعلن الثلاثاء تقديم استقالته لرئيس الجمهورية ميشال عون، بعد انقضاء 13 يوما من الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت لبنان، اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.