إصابة فلسطينية برصاص إسرائيلي في الخليل

أفادت مصادر إصابة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية اليوم الأربعاء بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن حالة الفلسطينية حرجة للغاية.
وأكد عناصر الجيش الإسرائيلي أن "الفتاة اندفعت نحو مجموعه من الجنود في المنطقة محاولة طعنهم قبل إطلاق النار عليها من قبل عناصر الجيش الإسرائيلي دون تسجيل أي إصابات في صفوف الجيش".
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