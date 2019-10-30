تركيا ترد على قرار النواب الأمريكى بسبب الهجوم على سوريا

قال رئيس مكتب الاتصالات فى الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، صباح اليوم الأربعاء، إن مشروع القرار الذى تبناه مجلس النواب الأمريكى الثلاثاء بفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية فى شمالى سوريا التىتسميها "نبع السلام"، يهدد مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألتون القول إن "مشروع القانون هذا لا يمكنه أن يردع إصرارتركيا على محاربة جميع المنظمات الإرهابية".
وصوت مجلس النواب الأمريكى بأغلبية ساحقة لتشريع بفرض عقوبات على تركيا بسبب توغلها شمالى سوريا.
وأوردت بلومبرج أن 403 أعضاء بالمجلس صوتوا لصالح مشروع القانون مقابل معارضة 16 ، وتم تمرير القانون بموجب إجراء عاجل يتطلب تمريره أغلبية الثلثين.
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