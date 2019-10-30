بتهمة التسلل إلى المملكة.. الأردن تعتقل مواطن إسرائلي

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، فى بيان الثلاثاء، قيام الأجهزة الأمنية الأردنية باعتقال مواطن إسرائيلى تسلل إلى أراضى المملكة بصورة غير شرعية - وفقا لما نشرته قناة «فرانس 24» على موقعها الإلكترونى.

ونقل البيان عن الناطق الرسمى باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن "السلطات المعنية ألقت، مساء الثلاثاء، القبض على مواطن إسرائيلى تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضى المملكة عبر الحدود فى المنطقة الشمالية".

وأضاف أن السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل وتجرى التحقيقات اللازمة معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ولم يكشف القضاة المزيد من التفاصيل

عن هذا الحادث النادر.

ويأتى الإعلان عن اعتقال المواطن الإسرائيلى فى وقت تشهد العلاقة بين البلدين توترا على خلفية اعتقال السلطات الإسرائيلية للمواطنين الأردنيين هبة عبد اللبدى، 24 عاما، وعبد الرحمن مرعى، 28 عاما، لدى عبورهما جسر الملك حسين فى المنطقة الفاصلة بين البلدين قبل نحو شهرين.

وأعلن وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، فى بيان الثلاثاء، أن بلاده استدعت السفير الأردنى من تل أبيب "للتشاور" على خلفية استمرار قيام السلطات الاسرائيلية باعتقال المواطنين الأردنيين.

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وتقول عمان إن هبة عبد اللبدى، 24 عاما، اعتقلت فى 20 أغسطس الماضى، أما عبد الرحمن مرعى، 28 عاما، فتم اعتقاله فى الثانى من سبتمبر، والاثنان اعتقلا لدى عبورهما جسر الملك حسين فى المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية المحلية فإن هبة مضربة عن الطعام منذ أكثر من شهر وحالتها الصحية متردية، أما عبد الباقى فهو يعانى من سرطان الدماغ وسبق وان خضع لعمليات جراحية.

وأوضحت تلك المصادر أن هبة كانت فى طريقها من الأردن إلى نابلس لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها، فيما عبد الرحمن كان هو الآخر فى طريقه من الأردن الى الضفة الغربية لحضور حفل زفاف أحد أقاربه.

ولم يعرف بعد سبب اعتقال هذين المواطنين.

و الأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ العام 1994.