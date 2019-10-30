الكونجرس يعترف بإبادة الأرمن ويطلب حساب مفصل عن دخل أردوغان

أقر مجلس النواب الأميركي في خطوة تاريخية قرارا بالاعتراف رسميا بـ"الإبادة الجماعية للأرمن"، وهي خطوة من شأنها إغضاب تركيا وسط العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين، وعلا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت في الكونجرس بعد عدة محاولات سابقة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها تشرفت بالانضمام إلى زملائها في "إحياء ذكرى إحدى أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد الامبراطورية العثمانية"، ويعتبر الأرمن أن القتل الجماعي لشعبهم بين عامي 1915 و1917 يرقي إلى مصف الإبادة، وهو إدعاء لا تعترف به سوى نحو 30 دولة وتنفيه تركيا بشدة.

من جانبه، رحب نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بقرار الكونجرس الذي يعترف بإبادة الأرمن، وقال "اعترافنا بإبادة الأرمن يعيد الاعتبار للضحايا".

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس إليوت إنجل إن الإقرار بإبادة الأرمن خطوة ضرورية.

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حساب مفصل عن دخل أردوغان

وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب هجوم أنقرة في شمال سوريا.

وشملت العقوبات حظر مبيعات الأسلحة الأميركية لأنقرة ومطالبة الخارجية التركية بحساب مفصل عن دخل أردوغان وثروة عائلته، وفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في هجوم سوريا، ووضع بنك خلق المملوك للحكومة التركية على القائمه السوداء.