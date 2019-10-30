عاجل-ولي العهد يلتقي وزيري الخزانة والطاقة الأميركيين وكبير مستشاري الرئيس ترمب

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي السيد جاريد كوشنر، ووزير الطاقة ريك بيري، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة ل "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ورئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد.



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