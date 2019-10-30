رئيس الحكومة الهندية يستقبل وزراء الطاقة والعمل والزراعة

استقبل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بمقر إقامته بالرياض، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، واستعرضا أوجه التعاون المشتركة في مجال الطاقة، كما استقبل مودي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وناقشا جملة من الموضوعات في المجالين العمالي والتنمية الاجتماعية.
واستقبل كذلك وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، واستعرضا أوجه التعاون المشتركة في مجالي البيئة والمياه.
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