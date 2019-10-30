اتهام الحكومة وميليشيات إيرانية بارتكاب جرائم حرب ضد المتظاهرين

في الوقت الذي كسر فيه العراقيون حظر التجول الليلي الذي فرضته السلطات في بغداد، اتهمت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان ودراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحكومة العراقية والقوات الأمنية - سواء قوات مكافحة الإرهاب والميليشيات الإيرانية المسلحة بالعراق ومنها الحشد الشعبي وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر - بارتكاب مجزرة ضد المتظاهرين في فض اعتصامات بكربلاء.

جرائم القتل

وطالب المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبار جرائم قتل المتظاهرين السلميين بالعراق بمثابة جرائم حرب، وملاحقة المسؤوليين الأمنيين العراقيين وقادة الميليشيات الإيرانية بالعراق دوليا لارتكابهم جرائم حرب وقتل للمدنيين والمتظاهرين السلميين بمختلف المحافظات العراقية، داعية المجتمع الدولي لفرض عقوبات دولية على المسؤولين بالحكومة العراقية وقادة ميليشيات إيران بالعراق، وقالت المنظمة إن «عدد القتلى بتظاهرات العراق يقارب 200 قتيل من المتظاهرين وآلاف الجرحى بسبب إطلاق القوات الأمنية للرصاص الحي على المتظاهرين، ومشاركة جماعات مسلحة ترتبط بإيران داخل العراق بقتل المتظاهرين».

إضرابات

على صعيد متصل، اتسعت دائرة الاحتجاجات أمس في العراق، بتظاهرات طلابية واعتصامات في جنوب البلاد، بعدما كسرت بغداد ليل الاثنين بالسيارات والأبواق والأناشيد حظر التجول الذي فرضه الجيش، وشهدت مدينة كربلاء ليلة احتجاجات عنيفة، إذ أفاد مراسلون عن سماع إطلاق رصاص حي في محيط مبنى مجلس المحافظة، فيما أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان عن مقتل متظاهر، وأكدت دائرة الطب العدلي في كربلاء مقتل شخص برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، فيما نفى المسؤولون الرسميون في المحافظة سقوط أي قتيل.

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إسقاط النظام

في أنحاء أخرى من البلاد، طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين لليوم السادس على التوالي بـ»إسقاط النظام» ووضع دستور جديد، وإنهاء نظام تأسس قبل 16 عاماً إثر سقوط الدكتاتور صدام حسين، ويقول العراقيون إنه يلفظ أنفاسه الأخيرة.

الممنوع مرغوب

وبدت الموجة الثانية أكثر كسراً للحواجز، ففي المحافظات الجنوبية المحافظة، شارك عدد كبير من النساء بالاحتجاجات، كما امتنع آلاف الطلاب والطالبات عن الذهاب إلى المدارس، فيما أقفلت جميع الدوائر في الحلة والديوانية والكوت والناصرية، وتوافدت حشود المتظاهرين صباح أمس إلى ساحة التحرير في وسط بغداد، وعلت الهتافات ضد حكومة عادل عبدالمهدي، بعد أن كسر العراقيون حظر التجول الليلي.