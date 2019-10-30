هيئة الأركان السعودية: دعم الحوثيين بأسلحة متطورة يستهدف الأمن الدولي

أشاد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في تصريح لـ"دوت الخليج" بالموقف السعودي بعد الهجوم على منشآت أرامكو النفطية وتحليها بضبط النفس، مؤكدا أن المواقف السعودية دائما تكون منسجمة مع القانون الدولي.

تحديات غير مسبوقة

وكشف آل خليفة أن التنظيمات الإرهابية باتت تستخدم أحدث التقنيات في عملياتها الأخيرة، وهذا الأمر يتطلب مواكبة التطورات التقنية، مؤكدا أن المنطقة باتت تواجه تحديات غير مسبوقة في التقنية العسكرية، واستشهد بنجاح السعودية والإمارات والأردن في توطين بعض الصناعات العسكرية.

تزويد الميليشيات بتقنيات متطورة

من جهته، أكد الفريق ركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان السعودية أن الدول والأنظمة التي تزود التنظيمات الإرهابية كالميليشيات الحوثية بتقنيات متطورة إنما تستهدف الأمن الدولي، وأن على المجتمع الدولي أن يضع هذه الدول أمام مسؤولياتها القانونية، وقال رئيس هيئة الأركان السعودية في حفل افتتاح معرض ومؤتمر البحرين للدفاع 2019، إن "منطقة الشرق الأوسط منطقة ساخنة في ظل وجود صراعات إقليمية مع وجود تنظيمات إرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي، مما يجعل المجتمع الدولي أمام مسؤولية منع ووقف هذه التنظيمات من الحصول على أسلحة متطورة، ووضع المسؤولية القانونية على الدول التي ترعاها".

التعاون بين الإرهابيين

وأكد الفريق ركن فياض الرويلي المتحدث الرئيس في حفل افتتاح معرض ومؤتمر البحرين للدفاع 2019، في كلمته أن التعاون بين الدول الراعية للإرهاب والتنظيمات الإرهابية يمثل التهديد الأبرز للأمن الإقليمي والدولي، حيث تقوم هذه الأنظمة بتزويد التنظيمات الإرهابية بالتكنولوجيا المتقدمة والأسلحة النوعية التي تستخدمها دون أي التزام قانوني وأخلاقي.

عاصفة الحزم

وضمن عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل لإعادة الحكومة الشرعية في اليمن، واجه التحالف التحدي بحصول الميليشيا الحوثية الإرهابية على قدرات متطورة كأول تنظيم إرهابي يحصل على الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، ويعد التزام التحالف بتدمير وتحييد هذه القدرات حماية للمجتمع الدولي من هذه الأسلحة المتطورة وضمان عدم وصول التقنيات للتنظيمات الإرهابية.

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دعم المملكة

بدوره قال اللواء ركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني في مملكة البحرين في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، إن "الاعتداءات الإرهابية على ناقلات النفط وعلى منشآت أرامكو السعودية، تحذير للمجتمع الدولي بأسره بضرورة محاربة الإرهاب، والدول الراعية له، وضمان سلامة الممرات البحرية، مع التأكيد على الموقف الثابت من الوقوف مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها".

منتجات سعودية

هذا، وقدمت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية في جناحها بالمعرض، الطائرة غير المأهولة، والتي تقوم المؤسسة بإنتاجها، وتتميز بخفة وزنها وقدرتها على التخفي والارتفاع بنحو 16500 قدم، مع قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 8 ساعات، إضافة لحمولاتها المتعددة.

كلمة رئيس هيئة الأركان السعودية

- مزودو الميليشيات الحوثية بتقنيات متطورة يستهدفون الأمن الدولي

- المجتمع الدولي عليه منع التنظيمات الإرهابية من الحصول على أسلحة متطورة