الحريري يسقط أول لاءات نصر الله

وأشارت أنباء إلى أن بعض ممثلي هذه الأحزاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه، لكنه أصر عليه، وألمح الحريري في وقت سابق إلى أنه قد يتجه إلى الاستقالة، عندما أعلن أنه إذا أراد المتظاهرون انتخابات مبكرة، فإنه سيؤيدها.
وجاءت خطوة الحريري لتسقط اللاءات التي رفعها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، محذرا من أنها تؤدي إلى «الفوضى والانهيار»، وتصدرتها «لا» تأييد استقالة الحكومة.
إيجابية أقوال الحريري
لا أحد أكبر من بلده
مسؤوليتنا حماية لبنان
علينا منع الحريق من الوصول إلى البلد
علينا النهوض بالاقتصاد
إجراءات الحريري وموقف نصر الله
إعلان خطة إصلاح شاملة تلبية لرغبة المحتجين
رفض حزب الله خطة الإصلاحات التي أعلنها الحريري
تلويح نصر الله بالفوضى والحرب الأهلية في حال الاستقالة
مهاجمة أنصار حزب الله للمتظاهرين ومحاولة فض الاحتجاجات
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