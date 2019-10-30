خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء الهند

حضر المباحثات، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين لدى الهند الدكتور سعود الساطي.
كما حضرها من الجانب الهندي مستشار الأمن الوطني أجيت دوفال، ووكيل وزارة الخارجية فيجائي كيشاف، ووكيل الوزارة تي اس تيرومورتي، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد، وعدد من المسؤولين.
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