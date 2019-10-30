عاجل-ولي العهد يلتقي ملك الأردن ورئيس البرازيل

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار 2019»، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية البرازيلية، ومجالات التعاون الثنائي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الشأن الاستثماري بين البلدين. حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

كما التقى ولي العهد، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، واستعرضا العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية والفرص الواعدة لتطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن الاستثماري ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار. حضر اللقاء، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

وحضره اللقاء من الجانب الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومستشار الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصاديّة الدكتور محمد العسعس، والسفير الأردني في الرياض علي الكايد.