عاجل-ولي العهد يلتقي ملك الأردن ورئيس البرازيل

كما التقى ولي العهد، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، واستعرضا العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية والفرص الواعدة لتطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن الاستثماري ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار. حضر اللقاء، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.
وحضره اللقاء من الجانب الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومستشار الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصاديّة الدكتور محمد العسعس، والسفير الأردني في الرياض علي الكايد.
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