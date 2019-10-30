روسيا تختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات مطلع 2020

كشف تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستجري اختباراً لصاروخ باليستي جديد عابر للقارات مطلع العام المقبل، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وستختبر القوات الروسية صاروخ "إر إس28-" (سارمات) خلال تجارب إطلاقه في قاعدة "بليسيتسك" الفضائية وفي موقع بإقليم كراسنويارسك، وفقاً لما أوردته الوكالة عن صحيفة "فيدوموستي" الروسية.
ومن المتوقع أن يدخل صاروخ "سارمات" الخدمة في عام2021.
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ويعتبر صاروخ "سارمات" من أهم الاختراعات العسكرية الروسية الجديدة التي تهدف إلى المحافظة على الندية في مجال الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سارمات" بأنه سلاح رهيب، إذ يستطيع الوصول إلى أهدافه عبر القطبين الشمالي والجنوبي، ولا "تستطيع وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حالياً ومستقبلياً اعتراضه".
ويستطيع صاروخ "سارمات" حمل أسلحة تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت مثل الرأس المدمر المعروف باسم "أفانجارد"، بحسب الصحيفة.
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