قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

أصيبت مواطنة فلسطينية بجروح وصفت بالخطيرة صباح اليوم بزعم محاولتها تنفيذ عملية "طعن" عند الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

على صعيد متصل اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 19 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضّفة الغربية فجر اليوم.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه جرى اعتقال الشبان بحجة أمنية في مناطق مختلفة من الضفة.. مؤكدة أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق. اقرأ أيضاً...استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

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