جوايدو يلجأ إلى القضاء الأميركي لإنقاذ شركة نفط فنزويلية في الولايات المتحدة

رفع فريق المعارض الفنزويلي خوان جوايدو يوم الثلاثاء، في نيويورك دعوى لمحاولة إنقاذ شركة "سيتغو" فرع مجموعة النفط الفنزويلية (بيديفيسا) أكبر موجودات فنزويلا في الولايات المتحدة، من وضع مالكي سندات يدهم عليها.

وقال فريق جوايدو إن الدعوى تهدف إلى الحصول على موافقة القضاء الأميركي على اعتبار سندات (بيديفيسا) 2020 العقود والزامات وكل الوثائق المرتبطة بها غير صالحة وغير قانونية وبلا قيمة منذ البداية.

وكانت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أصدرت هذه السندات في 2016، وكان دفعة تبلغ 913 مليون دولار عن هذه السندات مترتبة يوم الإثنين.

لكن وزارة الخزانة الأميركية قررت الأسبوع الماضي منع مالكيها من تصفيتها ووضع اليد على "سيتغو"، ويسري هذا القرار حتى 22 يناير.

ويرى خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً لفنزويلا بالوكالة واعترف به نحو خمسين بلداً على رأسها الولايات المتحدة، أن إصدار هذه السندات لم يكن قانونياً لأنه لم يحصل على موافقة الجمعية الوطنية، أي البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة.

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وقال فريق جوايدو "كما قال عندما تم إصدار السندات، الجمعية الوطنية دانت ذلك ولم تسمح به، لذلك سندات بيديفيسا لاغية ولا يمكن تنفيذها".

وشكل جوايدو بعد ذلك فريقاً تقدم بالشكوى إلى محكمة في نيويورك، مؤكداً في بيان أنه لا يستبدل أي حل "بالتراضي".

وتغطي سندات "بيديفيسا 2020" 50.1 بالمئة من رأسمال سيتغو الذي عهدت الولايات المتحدة إدارته إلى جوايدو بعد اعترافها به رئيساً انتقالياً.

وسيشكل استحواذ جزء من مالكي السندات على سيتغو انتكاسة خطيرة لجوايدو الذي يسعى بكل الطرق الدبلوماسية والمالية لإزاحة الرئيس مادورو.