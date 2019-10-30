بومبيو يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان

حث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الزعماء السياسيين في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تلبي احتياجات شعبها بعدما استقال رئيس الوزراء سعد الحريري على أثر احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.

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وقال بومبيو في بيان اليوم الأربعاء، "المظاهرات السلمية ومظاهر التعبير عن الوحدة الوطنية في الثلاثة عشر يوماً الماضية بعثت برسالة واضحة، الشعب اللبناني يريد حكومة تتسم بالكفاءة والفاعلية وإصلاحاً اقتصادياً ونهاية للفساد المستشري".

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ودعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في بيان، السلطات اللبنانية إلى العمل بسرعة لتشكيل حكومة جديدة وفق المعايير الدستورية تلبي تطلعات الشعب.

جاء بيان كوبيتش بعد إعلان تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، يوم الثلاثاء.

جاءت استقالة الحريري وسط احتجاجات مطلبية يشهدها لبنان منذ السابع عشر من الشهر الجاري للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية.