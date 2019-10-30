جيش الاحتلال يقتحم باب الرحمة ويعتدي على حراس الأقصى

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي - رام الله، غزة-

اقتحمت قوات الاحتلال أمس، مصلى باب الرحمة، واعتدت بوحشية على حراس المسجد الأقصى، فيما قامت جرافات بلدية القدس الاحتلالية، ترافقها قوات كبيرة، بهدم بيت خالد الفحام في حي الصوانة بالقدس بحجة البناء غير المرخص.

وكثيراً ما تهدم إسرائيل بيوت الفلسطينيين، بحجة عدم الترخيص، مع أنها هي التي تمنع الترخيص، ولا توفر أي مساحات بناء للفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل.

وقال الأهالي: «هناك سياسة ممنهجة لهدم البيوت الفلسطينية للتضييق وخلق اليأس لدى السكان، بهدف السيطرة على الأراضي وتهويد المنطقة». وأجبرت قوات الاحتلال، لؤي فهمي عبيد، من العيسوية على هدم منزله قيد الإنشاء ذاتياً، بحجة البناء دون ترخيص.

وشن الاحتلال، فجر أمس، حملة دهم في مناطق مختلفة بالضفة، تخللها اعتقال شبان، بزعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية.

واعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينياً، جرى تحويلهم للتحقيق لدى جهاز «الشاباك»، بحجة مقاومة المستوطنين. وأخطرت قوات الاحتلال، أمس، بهدم 6 منازل في بلدة كوبر قرب رام الله.

من جهة أخرى، قال محامي الأسيرة هبة اللبدي، المضربة عن الطعام لليوم 36، أمس، إنّ هبة تعاني من صعوبة شديدة في بلع الماء، ومنذ أسبوع تتقيأ الماء، ما أدى لإصابتها بالتهاب شديد في الحلق، وجفاف.