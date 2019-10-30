تحسباً لتأثيرات إعصار كيار.. إخلاء 13 ألف شخص من جزيرة مصيرة العمانية

سعيد أحمد (مسقط)

أصدرت اللجنة الوطنية للدفاع المدني بسلطنة عمان، تعليمات بسرعة إخلاء جزيرة مصيرة في محافظة جنوب الشرقية من السكان، البالغ عددهم 13 ألف نسمة ونقلهم إلى مسقط، حفاظاً على سلامتهم من تأثيرات إعصار كيار.

وقال علي بن خلفان الجابري، وكيل وزارة الإعلام، عضو في اللجنة الوطنية للدفاع المدني لـ«الاتحاد»، إن التعليمات صدرت بنقل جميع سكان جزيرة مصيرة، بوساطة الطائرات التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، وشرطة عمان، لافتاً إلى أن عمليات النقل بدأت فعلياً أمس، كإجراء احترازي، نظراً لارتفاع الأمواج ومنسوب البحر، بسبب اقتراب الإعصار من الجزيرة.

وأضاف أن بعض المحافظات بدأت تتأثر من ارتفاع منسوب مياه البحر، ومتوقع أن تكون الأمواج عالية جداً خلال هذه الأيام، لافتاً إلى أن «مصيرة» تعتبر جزيرة، ولابد من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لكي لا يتعرض سكانها لأية مخاطر.

وأكد، أنه برغم بعد الإعصار، أمس، عن سواحل السلطنة، وانخفاضه من الدرجة الرابعة إلى الثالثة، وضعف دورانه حول المحور، إلا أن تأثيره سيكون كبيراً على الشواطئ خلال الفترة الحالية، ومتوقع أن يكون التأثير الأكبر على شواطئ محافظات الشرقية والوسطى، وربما يمتد إلى محافظة ظفار فيما لو توجه الإعصار إلى سواحل اليمن.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في السلطنة، لإيواء سكان الجزيرة في الفنادق والفلل والبنايات السكنية والأماكن المناسبة، وتوفير احتياجاتهم، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الخيرية، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للدفاع المدني تتابع الحالة أولاً بأول.