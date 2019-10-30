بريطانيا تتجه إلى ثالث انتخابات عامة خلال أربع سنوات

شادي صلاح الدين (لندن)

تستعد المملكة المتحدة للتوجه إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة خلال أربع سنوات، بسبب الفوضى السياسية التي تسبب بها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، بسبب الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وما أعقبه من استقالته ثم استقالة خليفته تريزا ماي، ثم وصول بوريس جونسون إلى سدة الحكم، وعدم قدرة حكومته على تنفيذ ما وعدت به بالخروج من أوروبا في 31 أكتوبر الجاري. وأعلن حزب العمال البريطاني، أمس، دعمه لمشروع قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بإجراء انتخابات عامة في شهر ديسمبر المقبل بعد ضمان إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال زعيم العمال جريمي كوربن أمام أنصاره في مقر حملة الحزب بوسط لندن: «لقد قلت باستمرار إننا على استعداد لإجراء انتخابات، ودعمنا يخضع لشرط ضمان عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة». وأضاف: «لقد سمعنا الآن من الاتحاد الأوروبي أن تمديد المادة 50 إلى 31 يناير قد تم تأكيده؛ لذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تمت الآن تلبية شرطنا المتمثل في سحب عدم التوصل إلى اتفاق من طاولة المفاوضات. سنطلق الآن أكثر الحملات طموحاً من أجل إحداث تغيير حقيقي في بلادنا». لكنّ حزبي الديموقراطيين الليبراليين، والحزب القومي الاسكتلندي يرغبان في تنظيم الانتخابات في التاسع من ديسمبر، مشيرين إلى أن ذلك سيمنع جونسون من محاولة دفع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان. وقالت مصادر في رئاسة الوزراء لشبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنها ستقبل يوم 11 ديسمبر لإقامة الانتخابات، وقد وافقت على تعليق تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.

وقال وزير العدل في حكومة الظل العمالية، ريتشارد بورجون، إن حزب العمال يريد أن يخرج جونسون من منصبه قبل أعياد الميلاد، لكنه لم يؤكد التاريخ الذي يفضله الحزب لإجراء الانتخابات.

ومن جانبه، قال تشوكا أومونا من الحزب الليبرالي الديمقراطي بالفعل إن التاريخ «لا يمكن أن يكون في الثاني عشر». ومع ذلك، قال الحزب القومي الاسكتلندي، إن المشكلة ليست في الموعد، مما يعني أنه قد يكون مستعداً لقبول انتخابات في الـ11 ديسمبر. وقال زعيم الحزب القومي الاسكتلندي في البرلمان، إيان بلاكفورد، إن حزبه يريد إجراء انتخابات بأسرع ما يمكن، ولكنه قال إنه لن يدعم الانتخابات، إلا إذا لم تتم إعادة مشروع قانون الانسحاب إلى مجلس العموم.