المسماري لـ«الاتحاد»: فات أوان دعوات وقف إطلاق النار

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش الوطني تتقدم بخطى ثابتة نحو طرابلس وتدمير مقرات وغرف عمليات الميليشيات المسلحة. وأشار المسماري في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في عدد من محاور القتال في طرابلس.

ولفت إلى النجاحات التي حققها الجيش الليبي في الوقت الحالي بعد أشهر من إطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس، مؤكداً أن القوات وصلت إلى مناطق في غرب العزيزية، منطقة أبو شيبة، الكريمية، ومعسكرات على طريق المطار بالقرب من طرابلس، بالإضافة لمدخل الهضبة الشرقية وهو المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة الليبية. وأكد المسماري أن الميليشيات المسلحة تترنح أمام تقدم القوات المسلحة الليبية في العاصمة طرابلس. وأكد أن أي حديث عن وقف إطلاق النار في طرابلس فات أوانه، موضحاً أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون بين قوات مسلحة نظامية وميليشيات مسلحة وإجرامية لا تعترف بالمبادئ الوطنية ولا القانون الدولي، موضحاً أن وقف إطلاق النار يكون بين دول فيما بينها، لكن مع مجرمين فهذا مرفوض.

وأكد المسماري أنه بعد عملية تطهير طرابلس من العصابات والميليشيات سيتمكن الليبيون من إعادة عجلة العملية السياسية حسب المعايير الدولية المتعارف عليها و«سنؤمن حواراً سياسياً لكافة الليبيين وتأمين انتخابات لليبيين وسنفرض هيبة الدولة على كامل التراب الليبي وهذا يتطلب استمرار المعركة والقضاء على الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية التي تستنزف مقدرات وثروات الشعب الليبي».