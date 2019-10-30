تونس: إعفاء وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، أنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد إعفاء كل من وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، وكاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من مهامهم. وأكدت الحكومة في بيان لها إعفاء وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي من مهامه على أن يتولى كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع بالنيابة. وأضافت أنه تم أيضا إعفاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من مهامه وتكليف صبري باشطبجي كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضي النصوص القانونية الجاري بها العمل، مشيرة إلى إعفاء كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني أيضاً من مهامه.

وعلق ملاحظون وإعلاميون، أن هذه القرارات جاءت بعد ما يمكن تسميته بـ«الصفقة» بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث إن الأول أزاح خصمه ويعني به الزبيدي، والثاني (وزير الخارجية الجهيناوي) تمت إقالته وذلك لما تجمعه من خلافات شخصية قديمة مع عبدالرؤوف بالطبيب مدير الديوان الرئاسي المفترض، في حين أن إقالة كاتب الدولة حاتم الفرجاني تمت بسبب عدم اصطفافه مع يوسف الشاهد، واحتسابه على النائب وعضو «نداء تونس» رؤوف الخماسي، صديق المنافس لقيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي.