الأمن المصري يقضي على 13 إرهابياً في شمال سيناء

أحمد عاطف (القاهرة) نجح الأمن المصري في القضاء على 13 إرهابياً، خلال مداهمة في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء (شمالي شرقي البلاد)، وأعلن الأمن المصري أن العناصر الإرهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات تخريبية ضد قوات الأمن والجيش.

وقال مصدر أمني، لـ«الاتحاد»، إن الخلية الإرهابية عثر بحوزتها على مخطط لعمليات إرهابية أخرى وخرائط، وأنها كانت تعتزم تنفيذ عملية انتحارية ضد أحد الأكمنة، مشدداً على أن شمال سيناء الآن تحت «السيطرة بالكامل».

وأكد الأمن المصري، أن معلومات قد توافرت لقطاع الأمن الوطني، حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص «دائرة قسم شرطة أول العريش» وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، أنه «تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات، واستهداف الوكر المشار إليه، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 13 من تلك العناصر، والعثور بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 بنادق خرطوش، وعبوة متفجرة، وحزامين ناسفين».

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