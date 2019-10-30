«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي

أحمد شعبان (القاهرة)

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال اجتماعات اللجان النوعية والفرعية بالبرلمان العربي، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أمس.

وضم الوفد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي، كل من عائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وخالد علي بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وفي تصريح لـ«الاتحاد»، أكد جاسم عبدالله النقبي أن لجنة حقوق الإنسان ناقشت ردود بعض الدول حول موضوع حقوق المرأة في الدول العربية وخصوصاً التمثيل البرلماني، مشيراً إلى الرد الإماراتي الذي أكد أن تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة أصبح 50%.

ولفت إلى أنه تم استعراض تقرير دولة الإمارات حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والذي تمت مناقشته منذ أيام قليلة بجامعة الدول العربية، وأوضح فيه أن دولة الإمارات ملتزمة بتنفيذ كافة المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان والمتمثلة في القضاء، وحقوق المرأة، والطفل، وحقوق العمالة والأجور، وكل ما يمس حقوق الإنسان في الدولة.

ومن جانبه، أكد خالد علي بن زايد الفلاسي أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ناقشت عدة بنود هامة منها دراسة مشروع قانون استرشادي للنقل في العالم العربي، والذي يهدف إلى وضع آلية لربط عناصر ووسائل النقل العربي مجتمعة في خريطة واحدة لجميع قطاعات النقل، بحيث تتعامل وتتفاعل مع المشاكل والمعوقات التي تواجهه، وكذلك المساهمة في تطوير خدمات النقل متعدد الوسائط بما يساعد في تحقيق الجودة والتدفق الكفء للبضائع، وتهيئة البيئة التشريعية الوطنية اللازمة لعمليات النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية، مع وضع السياسات الخاصة بالنقل ضمن اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

وأكد الفلاسي، لـ«الاتحاد»، أن اللجنة ناقشت أيضا مشروع رؤية برلمانية لتفعيل السوق العربية المشتركة لتحرير تبادل المنتجات الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء، وحماية وحرية انتقال رؤوس الأموال المستثمرة في الدول العربية، مشيراً إلى المقترح البرلماني لتفعيل السوق العربية المشتركة من خلال قيام البرلمان العربي بدور كبير في مجالات التشريع والرقابة والمتابعة مع جامعة الدول العربية بهذا الشأن، وسن التشريعات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة ومنها: تشجيع الاستثمارات العربية المشتركة، ووضع التشريعات والضمانات لتشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وإزالة القيود على السفر والإقامة وحرية الانتقال والتملك وصولاً إلى جعل المنطقة العربية وحدة اقتصادية واجتماعية متكاملة.

ولفت إلى أن اللجنة درست أيضاً مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية، وهو من أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تتم من خلاله عمليات تبادل الكهرباء بشكل يحقق العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة في هذا السوق.