موسكو: انسحاب القوات الكردية قبل الموعد

عواصم (وكالات)

أعلنت روسيا، أمس، أن انسحاب القوات الكردية في شمال سوريا في إطار اتفاق روسي تركي، قد اكتمل «قبل الموعد المتوقع».

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن «انسحاب الوحدات المسلحة من الأراضي التي سيقام عليها ممر آمن، اكتمل قبل الموعد المتوقع».

وكان هذا الانسحاب بدأ في الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش من الثالث والعشرين من أكتوبر على أن ينتهي الخميس الساعة (15,00 ت غ).

وانتهت، أمس، فترة وقف إطلاق النار التي استمرت ستة أيام، والتي كان تم التوصل إليها بين تركيا وروسيا بغرض السماح لميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية بالانسحاب من منطقة في شمال شرق سورية، بطول الحدود مع تركيا.

في غضون ذلك، اندلعت «اشتباكات عنيفة»، أمس، بين الجيش السوري والقوات التركية في شمال شرق سوريا للمرة الأولى منذ بدء الهجوم التركي في التاسع من أكتوبر ضد وحدات حماية الشعب الكردية، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن القوات التركية شنّت صباحاً قصفاً مدفعياً على الجيش السوري ووقعت «اشتباكات بالرشاشات» على أطراف قرية الأسدية قرب الحدود مع تركيا.

وأشار إلى أن هذا «أول صدام مباشر بين الطرفين» منذ إطلاق أنقرة هجومها لإبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها. وقتل ستة جنود سوريين في المواجهات.

وقتل خمسة عسكريين من قوات الجيش «بقصف مدفعي» للقوات التركية وفق المرصد، فيما «أعدم» آخر من طرف الفصائل الموالية لتركيا، خلال مواجهات في بلدة الأسدية، بحسب المرصد.

وأعلن الجيش الوطني السوري المعارض (الموالي لتركيا) أسر 16 عنصراً من الجيش السوري وقوات سورية الديمقراطية «قسد» قرب مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة.

وقال الناطق العسكري باسم الجيش الوطني يوسف حمود لوكالة الأنباء الألمانية «خلال محاولة عناصر من القوات الحكومية وقسد التسلل إلى قرية عنق الهوى شرق مدينة رأس العين تم أسر 16 عنصراً بينهم ضابط برتبة ملازم من القوات الحكومية، ولكن أغلب الأسرى من قوات قسد إضافة إلى سقوط أكثر من 25 عنصراً بين قتيل وجريح».