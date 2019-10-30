"الحريري" يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، قبل قليل، استقالته من رئاسة الحكومة. وقال الحريري في خطاب متلفز، إنه وصل إلى طريق مسدود وأصبح لازما عمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة وسأقدم استقالتي للرئيس عون. وأضاف، ندائي إلى كل اللبنانيين أن يقدموا مصلحة لبنان وحماية السلم الأهلي. وتستمر لليوم الثالث عشر على التوالي الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة اللبنانية ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة.









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