وكالة: رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري سيقدم استقالته اليوم الثلاثاء

قال مصدر لبناني رسمي كبير من خارج معسكر رئيس الوزراء سعد الحريري، إن رئيس الوزراء سيعلن على الأرجح استقالة الحكومة اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة رويترز



وقال مسؤول آخر للوكالة في وقت سابق إن الحريري يتجه صوب الاستقالة.



وتجتاح احتجاجات غير مسبوقة لبنان منذ أسبوعين تطالب باستقالة الحكومة مع تنامي الغضب من الزعماء السياسيين الذين يتهمون بالفساد. المصدر: رويترز



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