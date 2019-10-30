الصدر يهدد عبدالمهدي بسحب الثقة ويدعو العامري للتعاون

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بعد أن رفض رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاستقالة الحكومة ورد عليه باقتراح “طريق مختصر”، عاد الصدر وهدد عبدالمهدي بسحب الثقة من الحكومة.
وقال الصدر في بيان صدر عنه مساء اليوم الثلاثاء لعبدالمهدي: “إذا رفضت الانتخابات المبكرة فإنني أدعو هادي العامري للتعاون من أجل سحب الثقة منك فوراً”.
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كما دعا الصدر، في البيان الذي وقّعه بصفته كـ”ثائر“، العامري للعمل معاً لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، والاتفاق على إصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت.
واعتبر الصدر أن “على الشعب العراقي أن يقول كلمته إذا لم يصوت البرلمان على الإصلاحات”.
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