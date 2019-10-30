نجاة وزير الدفاع اليمني من هجوم صاروخي حوثي

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نجا وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، الثلاثاء، من قصف صاروخي استهدف مقر وزارة الدفاع في محافظة مأرب، شرق اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية لـ “العربية.نت”، أن صاروخاً حوثياً استهدف اجتماعاً لقيادات عسكرية عليا في مقر وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحكومة الشرعية بمأرب.
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وأشارت إلى أن جنديَيْن قُتِلا بينهما سائق وزير الدفاع، وأصيب آخرون في الهجوم.
كما أكدت المصادر أن جميع القيادات العسكرية بخير ولم تصب بأذى.
وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع والحكومة اليمنية حول الهجوم.
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