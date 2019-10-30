محافظ كربلاء: الفيديوهات التي انتشرت مفبركة!!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:17 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اعتبر محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، أن الفيديوهات التي انتشرت على أنها من المدينة العراقية مفبركة، مؤكداً عدم سقوط أي قتيل ليل الاثنين الثلاثاء.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء: “هناك من قال بفبركة فيديوهات من أماكن أخرى على أنها من كربلاء”.

كما شدد على أن القوات الأمنية تمتعت بأعلى درجات ضبط النفس خلال الأحداث التي شهدتها كربلاء أمس. واعتبر أن هناك حملة إعلامية لتشويه صورة كربلاء المقدسة.

إلى ذلك، أضاف: “بعض الأشخاص اعتدوا على الممتلكات العامة، وقد أصدرنا أوامر بعدم استخدام الرصاص الحي”.

من جانبه، قال قائد شرطة كربلاء: “واجبنا حماية المتظاهرين لكن يوجد بينهم مندسون”.

وأفادت الصفحة الرسمية لمديرية شرطة محافظة كربلاء على فيسبوك أنها ستحمي المتظاهرين السلميين، وتحاسب كل من حرق ودمر المدينة.

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كربلاء آمنة

في حين أكد قائد عمليات الفرات الأوسط أن الموقف بكربلاء مسيطر عليه، وأن معظم الجرحى من القوات الأمنية، مضيفاً “لا يوجد قتيل واحد في المدينة”، كما شدد على أنه لا يوجد أي حظر للتجول في كربلاء الآن، وأنها آمنة تماماً.

إلى ذلك، اتهم بعض متظاهري كربلاء بحمل “أسلحة خفيفة”.

وكانت مصادر طبية أكدت لـ”العربية” وقوع أكثر من 18قتيلاً في فض الاعتصامات في المحافظة، في حين أشارت مصادر طبية وأمنية لرويترز إلى مقتل 14 على الأقل وإصابة 865 أثناء الليل، بعدما فتحت الشرطة العراقية النار على المحتجين.

بدورها أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أنها راقبت الأحداث التي حصلت في محافظة كربلاء عبر “فرقها الرصدية”، بحسب قولها، مشيرة إلى مقتل شخص وإصابة 142 من القوات الأمنية و50 من المتظاهرين، وقيام القوات الأمنية بحملة اعتقالات، حيث بلغ عدد المعتقلين 140 معتقلاً، تم إطلاق سراح (80) منهم والباقي (60) حولوا إلى القضاء لتقرير مصيرهم هذا اليوم.

وأشارت إلى حصول حالات اختناق وسط مدينة كربلاء، بسبب الغازات التي أطلقتها القوات الأمنية. كما لفتت إلى أن عدة عائلات لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات، بسبب خطورة الوضع.