كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تؤيد قرار استبعاد "وونج" من الانتخابات المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت الصين بقوة خطوة هونج كونج لاستبعاد الناشط المؤيد للديمقراطية جوشوا وونج من الانتخابات لعضوية المجالس المحلية، وهو قرار من المرجح أن يشعل غضب الرأي العام في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

جاء البيان الصادر عن مكتب شؤون مجلس الوزراء في هونج كونج وماكاو اليوم الأربعاء في الوقت الذي حذرت فيه زعيمة هونج كونج كاري لام من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لكنها قالت إن الحكومة لن تتعامل مع المخاوف الاجتماعية والاقتصادية الأساسية حتى تتوقف أعمال العنف.

ضرب اقتصاد هونج كونج المخازن المؤقتة وسط أعمال العنف المستمرة، حيث قالت الحكومة إن أعداد الزوار انخفضت بمقدار النصف وأن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 25 % في الأشهر الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تم اعتقال وونغ، 23 عامًا، مرارًا وتكرارًا بسبب نشاطه.