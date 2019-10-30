كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تستدعي سفير واشنطن بأنقرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت أنقرة، صباح اليوم الأربعاء، سفير واشنطن بسبب عقوبات الكونجرس والاعتراف بإبادة الأتراك للأرمن، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وتبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا تشمل مسؤولين لهم علاقة بـالهجوم على شمال شرقي سوريا.

ومن بين المسؤولين الذين تشملهم العقوبات التي تبناها مجلس النواب الأميركي وزير الدفاع التركي.

وتشمل العقوبات التي تبناها مجلس النواب الأميركي بند خلق الحكومي وأي مؤسسات مالية تركية أخرى لها علاقة بالاجتياح التركي لشمالي سوريا.

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كما تشمل العقوبات التي تبناها مجلس النواب الأميركي على تركيا حظر بيعها أي تكنولوجيا يمكن أن يستعملها الجيش التركي شمالي سوريا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا، لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".



