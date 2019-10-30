كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة تحذر: البريكست وفقا لشروط صفقة "جونسون" سيكلف الاقتصاد نحو 90 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الوقت الذي تمكنت فيه الحكومة البريطانية من دفع انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر من خلال مجلس العموم، من المفترض أن تجعلها خطوة أقرب إلى الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لرئيس الوزراء الحالي، يلقي أقدم مركز أبحاث اقتصادي في البلاد بظلاله الطويلة على توقعات نموه.

حذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفقًا لشروط صفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيكلف الاقتصاد البريطاني نحو 90 مليار دولار.

واقترحت واحدة من المؤسسات الفكرية الرائدة في المملكة المتحدة، كما أسمتها صحيفة "الجارديان"، أنه بحلول نهاية عام 2020، إذا تم قبول اتفاق "جونسون"، سيؤدي إلى إلغاء حجم الاقتصاد في البلاد بنسبة تصل إلى 4 ٪، أو نحو 1400 دولار للفرد في السنة.

علاوة على ذلك، تتوقع المنظمة أنها ستكون أصغر مما كانت عليه في عهد سلف جونسون، تيريزا ماي مع تنوعها في الصفقة. وهذا من شأنه أن يخفض 3 ٪ من الاقتصاد. ومع ذلك، كما يزعم المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، فإن جميع الخيارات سيكون لها تأثير أسوأ على مدى عقد من الزمان من البقاء في الكتلة.

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كما يشير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، فإن هذه الخطة لن تحقق "توزيعات أرباح"، مما يرفع من عدم اليقين، بحجة أن نتيجة صفقة "جونسون" واتفاقية التجارة الحرة المقترحة ستكون اقتصادًا أصغر مما لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي أو تلقت تمديد.

ووفقًا لمنظمته، فإن المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من الصفقة وعدم اليقين فيما يتعلق بالتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد تسببت بالفعل في تباطؤ النمو الاقتصادي وأسفرت عن اقتصاد أصغر بنسبة 2.5 ٪ مقارنة بما كان متوقعًا إذا صوتت بريطانيا ضد مغادرة الكتلة في العام 2016.

وقال جيجيت تشادها، مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، NIESR: "سيستمر اقتصاد المملكة المتحدة في معاناة ما نسميه ثقبًا بطيئًا. ليس فرقعة، ولا إثارة ضجة. لكن ثقبًا بطيئًا، حيث يتم تأجيل الاستثمار في مواجهة عدم اليقين".

ومع ذلك، يعترف المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، أن دعم البرلمان للصفقة من شأنه أن يخفف بعض عدم اليقين ويشجع الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة. لكنه لا يزال يصر على أن الحواجز التجارية الأعلى، وتقلص الهجرة وضعف النمو في إنتاجية العمل، والتي من المتوقع أن تسفر عنها صفقة جونسون مقارنة بالوضع الحالي، ستؤدي إلى اقتصاد أصغر.

في الوقت نفسه، يُقال، إن صفقات التجارة الحرة الجديدة مع الدول الأخرى غير كافية للتعويض عن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى ذلك، يثير مركز الفكر الشكوك في أن حكومة "جونسون" ستتمكن من الموافقة على اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2021، مما يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي.