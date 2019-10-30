كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤيدون لرئيس الوزراء العراقي يوافقون على عزله من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الداعمان الرئيسيان لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على العمل لإبعاده من منصبه، حيث اكتسبت الاحتجاجات ضد حكومته زخمًا في بغداد ومعظم الجنوب الشيعي لمواجهة العنف.

وكان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يقود الكتلة الأكبر في البرلمان، قد طلب من عبد المهدي الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة. عندما رفض رئيس الوزراء، دعا منافسه السياسي هادي الأميري إلى المساعدة في الإطاحة به.

وأصدر أميري - الذي يقود تحالفًا برلمانيًا للميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، والذي يحتل المركز الثاني في البرلمان بعد تحالف الصدر - بيانًا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وافق فيه على المساعدة في الإطاحة برئيس الوزراء.

وقال أميري في بيان "سنعمل سويا لتأمين مصالح الشعب العراقي وإنقاذ الأمة بما يتفق مع الصالح العام".

استؤنفت الاحتجاجات في العراق بعد إخماد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا الشهر. لقى ما لا يقل عن 149 شخص مصرعهم في أسبوع من المظاهرات في وقت سابق من شهر أكتوبر.

كما يقول مسؤولون عراقيون إنه قتل ستة متظاهرين في اشتباكات مع قوات الأمن خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد.

يقول مسؤول أمني ومسؤول طبي إنه لقي ثلاثة أشخاص حتفهم عندما أصابتهم قنابل الغاز المسيل للدموع في بغداد، حيث كان الآلاف من المتظاهرين يحاولون الوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة بشدة، والتي تضم سفارات ومكاتب حكومية.

وقال مسؤول طبي آخر إنه قتل ثلاثة متظاهرين برصاص حراس الأمن عندما هاجموا مكتب مسؤول إقليمي في بلدة الناصرية الجنوبية.

و في يوم الجمعة، أطلقت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، عشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المتظاهرين في شوارع بغداد، وغطي جسر العاصمة الدخان الأبيض الكثيف.

وقال مسؤولون أمنيون، إنه نقل أكثر من 30 شخصا إلى المستشفى، حيث عانوا من صعوبات في التنفس.

وبدأت المواجهات في الصباح الباكر عقب استئناف المظاهرات المناهضة للحكومة، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.

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وكانت قد بدأت الاحتجاجات في الأول من (أكتوبر) بسبب الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية.

وامتدت الاحتجاجات إلى العديد من المحافظات الجنوبية، التي يغلب عليها الشيعة، وفرضت السلطات حظر التجول وأغلقت الإنترنت لعدة أيام في محاولة لإخماد الاضطرابات.

وهددت الاحتجاجات، التي لم يسبق لها مثيل من حيث نطاقها، بإغراق العراق في حلقة جديدة من عدم الاستقرار التي يمكن أن تكون أخطر ما واجهته هذه الدولة التي مزقتها الصراعات، بعد عامين بالكاد من إعلان النصر على جماعة الدولة الإسلامية.

في وقت لاحق، تعهدت قوات الأمن العراقية والمسؤولون الحكوميون بتجنب المزيد من أعمال العنف المميتة ونشروا بكثافة في شوارع بغداد تحسبا لاحتجاجات الجمعة.

كما هو الحال في الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الشهر، بدأ المتظاهرون، المنظمون على وسائل التواصل الاجتماعي، من ميدان التحرير المركزي.

وكان المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب العاطلين عن العمل، يحملون الأعلام العراقية ورددوا الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مطالبين بالوظائف والمياه والكهرباء.

ومع ذلك، بعد أن عبر آلاف المتظاهرين جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، ومقر السفارة الأمريكية والمكاتب الحكومية العراقية، أطلق الجنود الغاز المسيل للدموع فقط، بعد أن أزالوا الحواجز الإسمنتية في بغداد في محاولة للوصول إلى مدخل المنطقة الخضراء. وهتفوا "بغداد حرة حرة".

وتصطف شرطة مكافحة الشغب بكامل طاقتها والجنود المسلحون على الجسر، كما انطلقت سيارات الإسعاف ذهابًا وإيابًا، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كافح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتعامل مع الاحتجاجات.

وألقى خطابا للأمة في الساعات الأولى من يوم الجمعة، ووعد بإجراء تعديل حكومي الأسبوع المقبل وتعهد بإصلاحات.

وقال للمتظاهرين إن لهم الحق في المظاهرات السلمية ودعا قوات الأمن إلى حماية الاحتجاجات.

