كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند: مقتل مدني وإصابة 7 بنيران باكستانية على طول خط السيطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الهندي، أن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار بين البلدين، حيث أطلقت النار على طول خط السيطرة في كشمير مساء الثلاثاء.

أعلنت نيودلهي، اليوم الأربعاء، عن مقتل مدني واحد وإصابة سبعة أشخاص آخرين (من بينهم جنديان) بعد أن بدأت إسلام أباد في إطلاق النار على طول خط السيطرة في قطاع ماتشيل في كوبوارا، مضيفة أنه تم إرسال المصابين إلى المستشفى.

ووفقًا للجيش، يتم إطلاق نيران كثيفة وقصف في شاردا وتشانجان في وادي نيلوم.

وألقى الجانبان اللوم، مرارًا وتكرارًا، على بعضهما البعض في التسبب في إصابات متعددة وأضرار جسيمة في المناطق المدنية في المنطقة المتنازع عليها.

استؤنفت التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد في فبراير الماضي بعد الهجوم المميت على القوات الهندية، والذي ألقى البلد باللوم فيه على مسلحين من تنظيم جيش محمد.

بعد تعزيز الأمن في كشمير، ألغت الحكومة الهندية وضعها الخاص، مما تسبب في اضطرابات في المنطقة ودوامة هابطة جديدة في العلاقات مع باكستان.

منذ حصولها على الاستقلال في العام 1947، قدمت كل من إسلام أباد ونيودلهي مطالبة بكشمير. وقد أدى ذلك إلى اشتباكات مسلحة واسعة النطاق بين الدولتين وكذلك حالة الجمود الأخيرة.

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ومن جانب في خطوة غير مسبوقة، دعت باكستان نائب المفوض السامي الهندي، جوراف أهلواليا، في وقتا سابقا، إلى زيارة مناطق على طول خط المراقبة لتبديد مزاعم نيودلهي بتدمير معسكرات الإرهاب المزعومة في آزاد جامو وكشمير.

وقال مصدر في وزارة الخارجية، إن "أهلواليا"، القائم بأعمال المفوض السامي الهندي في باكستان، قد تمت دعوته إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية الآخرين لإعطائهم وصفًا مباشرًا للوضع القائم في خط السيطرة.

وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة Express Tribune، إن المفوضية العليا الهندية تدرس حاليًا دعوة باكستان ومن المحتمل أن تبلغ وزارة الخارجية.

وحسب الصحيفة، فإن دعوة باكستان لمبعوث هندي للقيام بجولة في جانبها من خط السيطرة سيكون دائمًا تطورًا رئيسيًا.. لكن هذه الخطوة تحمل أهمية أكبر في وقت كانت فيه التوترات بين الجارين المسلحين نوويًا في ذروتها.

وتأتي خطوة إسلام آباد، بعد مقتل تسعة جنود هنود وجرح آخرين بينما "رد الجيش الباكستاني فعلياً" على انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة للهند على طول خط السيطرة، حيث استشهد خمسة مدنيين أبرياء.

بعد تبادل إطلاق النار العنيف يوم الأحد 20 اكتوبر، رفضت وزارة الخارجية رفضًا قاطعًا تقارير وسائل الإعلام الهندية المتعلقة بـ "منصات الإطلاق المزعومة" التي تستهدفها القوات الهندية على طول خط السيطرة.

واستدعى الدكتور محمد فيصل المدير العام لسا و سارك، "أهلواليا"، لتسجيل احتجاج على انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة.