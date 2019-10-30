كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسابقة ملكة جمال فرنسا تفتح الباب أمام المتحولين جنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المسئولة عن مسابقة ملكة جمال فرنسا، سيلفي تيلييه، في مقابلة أجريت معها مؤخرًا، إن قواعد مسابقة ملكة جمال فرنسا لم تعد تمنع المتحولين جنسيًا من المشاركة.

لكنها أضافت أنها لا تعتقد أن فرنسا مستعدة لملكة جمال المتحولين جنسيا.

في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان باللغة الفرنسية، أكدت تيلير أن المتسابقين لن يحتاجوا بعد الآن إلى ملء شرط كونهم إناث منذ الولادة. بدلًا من ذلك، ستطلب القواعد أن تكون امرأة بين 18 و25 عامًا.

بهذا، تتبع فرنسا خطوات بعض جيرانها. في بلجيكا، دخلت المتسابقة المتحولة جنسيًا، سيلين فان دين بوشي، المسابقة في عام 2015. وفي إسبانيا، فازت المتسابقة أنجيلا بونس، وهي متحولة جنسيا، باللقب العام الماضي.

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تجذب مسابقة ملكة جمال فرنسا، وهي برنامج شهير هناك، 7.4 مليون مشاهد كل عام حيث يتم بثه مباشرة في ديسمبر على قناة TF1.

في الآونة الأخيرة، أظهر الجمهور الفرنسي انفتاحا على المزيد من التنوع من خلال فوز المرشحين مثل مس جوانا في عام 2017 ومس تاهيتي في عام 2019.

لكن وفقًا لتيلير، لن يكون لدى المتحولين جنسيًا فرصة كبيرة للحصول على التاج في فرنسا. وقالت لصحيفة "لو باريزيان": "في بلدنا، لا أعتقد أن الناس مستعدون "