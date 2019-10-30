كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تناقش مشروع قانون حظر الحجاب في "النزهات المدرسية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الشيوخ الفرنسي، صباح اليوم الأربعاء، أنه يناقش مشروع قانون حظر الحجاب خلال "النزهات المدرسية.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، يفرض القانون على الأمهات المسلمات اللائي يرتدين الحجاب، خلعه خلال "النزهات المدرسية".

وقالت مصادر فرنسية، إن مشروع القانون قيد النظر، وسط ضجة استمرت أسابيع بشأن العلمانية في فرنسا، حيث جاء الحجاب في قلب النقاش.

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وانتقل الموضوع الشائك إلى العناوين الرئيسية للصحف في منتصف شهر أكتوبر، بعد أن طالب ممثل عن حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في مجلس إقليمي امرأة مسلمة بخلع الحجاب، مما تسبب في ضجة.

وتم تقديم هذا الإجراء من قبل التيار اليميني قبل أشهر، فيما أبلغ وزير التعليم جان ميشيل بلانكر أعضاء مجلس الشيوخ بأن أي قانون يحظر تغطية الرأس في نزهات المدارس سيكون "غير مجد".

وحظر قانون صدر عام 2005 على الطالبات ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية، لكن فرصة تمرير مشروع القانون الجديد ضئيلة في مجلس النواب.