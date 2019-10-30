كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يكشفون عن قرار إجراءات مساءلة "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الديمقراطيون في مجلس النواب نص قرارهم القادم، والذي يعرض تفاصيل المرحلة المقبلة من التحقيق في قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي،في وقت سابق من الأسبوع، عن عزمهم تقديم القرار بحلول يوم الخميس، الذي يأملون أن تبطل المخاوف التي أثارها البيت الأبيض والجمهوريون أن عملية التحقيق في المساءلة تفتقر إلى الشفافية.

يصف مشروع القرار المؤلف من ثماني صفحات العمليات التي ستحكم التحقيق، بما في ذلك جلسات الاستماع المفتوحة وحدود زمنية محددة للاستجواب.

وستدار العملية من قبل لجنة الاختيار الدائمة في مجلس النواب، والتي يرأسها النائب آدم شيف (D-CA)، مع النائب رب. ديفين نونيس (R-CA) وهو عضو الأقلية البارز.

ويتطلب القرار من رئيس لجنة الاستخبارات، إلى جانب رؤساء لجنتي الشؤون الخارجية والرقابة والإصلاح، إصدار تقرير يحدد نتائجه وأي توصيات وإلحاق أي معلومات أو مواد قد تراها لجنة الاختيار الدائمة مناسبة فيما يتعلق بالتحقيق الموضح في القسم الأول من هذا القرار وإتاحة مثل هذا التقرير للجمهور في شكل إلكتروني، مع إجراء تعديلات مناسبة لحماية المعلومات السرية وغيرها من المعلومات الحساسة.

وفي بيان ظهر الثلاثاء، شيف، جنبا إلى جنب مع رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب النائب. جيري نادلر (D-NY)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجل (D-NY)، ورئيس لجنة الرقابة بالنيابة.

قالت كارولين مالوني (D-NY)، إن القرار "سيوفر طريقًا للأمام" لتحقيق الاستقالة. يحقق مجلس النواب في مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث حاول "ترامب" تجنيد مساعدة الأوكرانيين في التحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

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وقال البيان: "إن الدليل الذي جمعناه بالفعل يرسم صورة الرئيس الذي أساء استغلال سلطته باستخدام أدوات متعددة من الحكومات للضغط على دولة أجنبية للتدخل في انتخابات 2020. في أعقاب خطوات الاستقالة السابقة، ستنتقل المرحلة التالية من الترسبات المغلقة إلى جلسات الاستماع حيث سيتعلم الشعب الأمريكي عن سوء سلوك الرئيس".

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (R-KY) يوم الثلاثاء، إنه ومشرعي الحزب الجمهوري الآخرين سوف يراجعون لغة قرار مجلس النواب لمعرفة ما إذا كان يجتاز "اختبار الرائحة" للنزاهة بالنسبة للرئيس.

وأصدر السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ستيفاني جريشام، مساء الثلاثاء، بيانًا اعترض فيه على نص القرار.

وقال "جريشام": "القرار الذي طرحته الرئيسة بيلوسي يؤكد، أن عزل الديمقراطيين في مجلس النواب كان بمثابة خدعة غير شرعية من البداية لأنه كان يفتقر إلى أي تفويض مناسب بتصويت مجلس النواب".

وأضاف: "يستمر هذا الاحتيال من خلال السماح للرئيس شيف، الذي يكذب على الشعب الأمريكي مرارًا وتكرارًا، بعقد جولة جديدة من جلسات الاستماع، دون أي إجراءات قانونية ملائمة للرئيس".

وتابع "جريشام": "يُمنع البيت الأبيض من المشاركة على الإطلاق، حتى بعد أن يعقد الرئيس شيف جولتين من جلسات الاستماع الأحادية الجانب لإنشاء تقرير متحيز للجنة القضائية.

وأشار إلى أنه: "حتى مع ذلك، تظل حقوق البيت الأبيض غير محددة وغير واضحة وغير مؤكدة - لأن هذه القواعد لم تُكتب بعد. القرار لا يفعل شيئًا لتغيير الحقيقة الأساسية التي يرفضها الديمقراطيون في مجلس النواب توفير الحقوق الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة للإدارة".