كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس النواب الأميركي يقر عقوبات صارمة على تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبنى مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا تشمل مسؤولين لهم علاقة بـالهجوم على شمال شرقي سوريا.

ومن بين المسؤولين الذين تشملهم العقوبات التي تبناها مجلس النواب الأميركي وزير الدفاع التركي.

وتشمل العقوبات التي تبناها مجلس النواب الأميركي بند خلق الحكومي وأي مؤسسات مالية تركية أخرى لها علاقة بالاجتياح التركي لشمالي سوريا.

كما تشمل العقوبات التي تبناها مجلس النواب الأميركي على تركيا حظر بيعها أي تكنولوجيا يمكن أن يستعملها الجيش التركي شمالي سوريا.