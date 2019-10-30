شفشاون..المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تفتح تحقيقا بعد تقديم وجبة غذائية تحشوها الديدان لتلاميذ

فتحت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم شفشاون، أمس الثلاثاء، تحقيقا بعد تقديم وجبة غذاء فاسدة زوال أمس، لتلاميذ القسم الداخلي التابع لثانوية بمنطقة الجبهة.
وكشفت المعلومات المتوفرة، أن العشرات من التلاميذ وجدو دودا داخل وجبة الغذاء المقدمة لهم من طرف المسؤولين عن المطعم الداخلي، ما تسبب في إصابة العديد منهم بالغثيان، ومغادرة القسم الداخلي.
وأضافت المعلومات ذاتها، أن التلاميذ طالبو بإيفاد لجنة مختصة للوقوف على الاختلالات التي يشهدها المطعم الداخلي بثانوية الجبهة.
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