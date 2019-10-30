العثماني يستعرض أولويات السياسة الحكومية في البرلمان

خلال رده على سؤال حول “أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية”، أول أمس الاثنين، في مجلس النواب، استعرض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من ولايتها

وأوضح رئيس الحكومة أن من بين أولويات الحكومة دعم السياسات الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، والمجالية، وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، إلى جانب إعطاء دينامية جديدة للاستثمار، ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى.

وبالنسبة إلى مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، أشار رئيس الحكومة إلى تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ومواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس.

كما توقف رئيس الحكومة عند ضرورة تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني المقدمة أمام الملك، في 04 أبريل الماضي، بالشروع في إنشاء مدن الكفاءات والمهن، وتحديث الطرق التربوية عبر التكوين بالتناوب، والتكوين بالتدرج.

وأشار رئيس الحكومة، أيضا، إلى تحسين، وتعميم الخدمات الصحية، وضمان ولوج المواطن لخدمات صحية جيدة في إطار تسريع تفعيل المخطط الوطني للصحة 2025، الرامي إلى توسيع، وتجويد العرض الاستشفائي، وتطوير البرامج الوقائية، والعلاجية على المستويين الحضري، والقروي.