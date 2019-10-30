بعد غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.. الرجاء يؤكد جاهزية أحداد للديربي

سيكون حميد أحداد لاعب فريق الرجاء الرباضي لكرة القدم، متاحا أمام الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق، خلال لقاء الديربي الذي سيجمع النادي الأخضر السبت القادم، بغريمه الوداد الرياضي، برسم ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأكد الحساب الرسمي للرجاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مساء اليوم الأربعاء، أن أحداد انخرط في التداريب الجماعية مع زملائه، وسيكون حاضرا في مباراة الديربي، بعدما غيبته الإصابة عن النسور الخضر في الفترة الأخيرة.

وغاب اللاعب عن المباراتين الأخيرتين للفريق الأخضر في البطولة الاحترافية، أمام ضيفه رجاء بني ملال الخميس الماضي، برسم مؤجل الدورة الأولى، ثم الاحد المنصرم، عن المواجهة التي حل خلالها ضيفا على أولمبيك آسفي ضمن مباريات الجولة الخامسة.

يذكر أن أحداد، البالغ من العمر 24 سنة، تعاقد معه الرجاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، قادما من فريق الزمالك المصري، الذي ضم اللاعب صيف 2018 من الدفاع الحسني الجديدي.