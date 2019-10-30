في مباراة تألق فيها ميسي.. البارصا يقسو على بلد الوليد بخماسية ويستعيد صدارة “الليغا”

تغلب نادي برشلونة مساء اليوم الثلاثاء، على ضيفه بلد الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، برسم مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإسباني.

ولم يمهل صاحب الأرض ضيفه أكثر من دقيقتين، وافتتح حصة التسجيل بواسطة اللاعب كليمونت لينغليت، قبل أن يعدل كيكو أوليفاس الكفة للضيوف عند الدقيقة 15، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من 14 دقيقة، حيث أعاد الشيلي أرتورو فيدال التقدم للبارصا، الذي أضاف هدفا ثالثا عن طريق نجمه ليونيل ميسي في الدقيقة 34، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثة أهداف لواحد.

وعاد ميسي في الفصل الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 75 وأحرز هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والرابع للبارصا، ليختتم بعد ذلك بدقيقتين زميله الأوروغواياني لويس سواريز خماسية “البلاوغرانا”.

ومكن هذا الانتصار بطل إسبانيا من استعادة صدارة ترتيب “الليغا”، رافعا رصيده للنقطة 22، علما أن الفريق يمتلك مباراة ناقصة أمام ريال مدريد، مبتعدا بنقطتين عن غرناطة الوصيف، الذي سيحل بعد غد الخميس ضيفا على خيتافي.