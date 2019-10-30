مانشستر يونايتد يتحرك لضم خليفة لبوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد بدأ تحركاته من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنجمه الفرنسي، بول بوغبا.

وقال موقع "ESPN"، إن النادي الإنجليزي يراقب الثنائي الفرنسي الشاب موسى ديمبلي، مهاجم ليون، وبوبكري سوماري، لاعب وسط ليل.

وأكد الموقع أن أولي جونار سولسكاير يحتاج إلى تدعيم خط هجومه، بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان، كما يعاني مانشستر يونايتد من نقص حاد في مركز لاعب الوسط الدفاعي.

وتمت مقارنة سوماري (20 عامًا) بمواطنه بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، وذلك بعد تألقه مع ليل ومنتخب فرنسا للشباب.

وارتبط بول بوغبا بالرحيل عن مانشستر يونايتد، سواء في كانون الثاني/يناير أو الصيف المقبل، في ظل اهتمام قوي من ناديي يوفنتوس وريال مدريد.

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ويرغب مسؤولو مانشستر يونايتد في التوقيع مع سوماري، لتعويض الرحيل المحتمل لبوغبا، وفي حال تألقه بملعب أولد ترافورد، التفكير من جديد في استثماره بإعادة بيعه بمبلغ كبير وتحقيق مكاسب مالية، حيث يعتبر سوماري أحد خريجي أكاديمية سان جيرمان، كما خاض 40 مباراة في الدوري الفرنسي.

وفي الهجوم يحتاج سولسكاير إلى بديل للثنائي أنطونيو مارسيال وماركوس راشفورد، خاصة وأن الأول يعاني من إصابات متكررة.

ويعتبر ديمبلي (23 عامًا) خيارًا مناسبًا ليونايتد، حيث يتمتع بقدرات تخديفية عالية.

وانتقل ديمبلي إلى ليون العام الماضي، قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، ونجح في تسجيل 26 هدفًا في 56 مباراة.